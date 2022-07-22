США изучают возможность предоставить Украине истребители — Пентагон
Американский истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force)
В США работают над тем, чтобы предоставить Украине истребители. Однако этого не произойдет в ближайшем будущем.
Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, сообщает корреспондент отдела внешней политики Пентагона Лара Селигман.
«Министерство обороны проводит „некоторые предварительные исследования“ в отношении потенциальной поставки истребителей Украине, говорит Кирби. Но это произойдет не скоро из-за сложности их эксплуатации и обслуживания», — заявила она.
В Белом доме не уточнили, о каких именно истребителях для Украины сейчас идет речь.
21 июля двухпартийная группа сенаторов США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.
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