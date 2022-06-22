Несекретное оружие. После месяцев критики Германия впервые раскрыла списки военной помощи Украине: чего больше всего ждут на фронте 22 июня, 13:27 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В списке обещанных поставок — зенитные самоходные установки Gepard (Гепард), которые также называют зенитными танками (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

21 июня правительство Германии впервые обнародовало полный перечень вооружений и нелетальной военной помощи, которую страна уже поставила либо намерена передать Украине.

В этот же день стало известно о прибытии в Украину партии немецких гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Ранее Германию и канцлера Олафа Шольца неоднократно критиковали за промедление с поставками оружия в Украину.

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НВ рассказывает о важнейших позициях из немецкого списка более детально.

О каком оружии речь? Его уже передали в Украину или только планируют?

Обнародованный немецкий правительством список состоит их двух частей: уже доставленное Украине оружие и оборудование, которое еще только предстоит поставить. Перечень включает в себя как летальную, так нелетальную помощь Украине, которую предоставляют двумя путями:

напрямую из арсенала и складов Бундесвера

поставки от немецкой оборонной промышленности, которые власти ФРГ финансируют за счет ранее объявленной инициативы объемом 2 млрд евро ( из них непосредственно на вооружения для Украины выделяется лишь часть средств, остальные будут использованы как взносы Германии в Европейский фонд мира и на другие цели)

Как ожидается, список будет регулярно обновляться — подобно данным о военной поддержке Украины, которые публикуют США. Германия также уточняет, что по очевидным соображениям безопасности точные данные относительно дат передачи запланированного оружия оглашаться не будут.

Согласно данным немецкого правительства, в Украину уже были поставлены:

3000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 900 рукояток к ним

14 900 противотанковых мин

500 зенитных ракет Стингер

2700 переносных зенитно-ракетных комплексов Стрела

16 млн патронов к огнестрельному оружию

самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, включая обучение экипажей и запасные части ( совместный проект с Нидерландами) — в списке значатся 7 доставленных гаубиц, хотя министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о передаче Украине 12 орудий;

совместный проект с Нидерландами) — в списке значатся 7 доставленных гаубиц, хотя министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о передаче Украине 12 орудий; запчасти для истребителей МиГ-29

50 бункерфаустов ( противобункерных зарядов)

противобункерных зарядов) 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами

100 000 ручных гранат

5300 зарядов взрывчатки

100 000 метров детонационного шнура и 100 000 детонаторов

350 000 детонационных устройств

23 000 боевых шлемов

15 контейнеров одежды

178 автомобилей ( грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

грузовики, микроавтобусы, внедорожники) 30 бронемашин

100 палаток

12 электрогенераторов

6 контейнеров с материалами для обезвреживания взрывоопасных предметов

125 военных биноклей

1200 больничных коек

18 контенейров медицинско-санитарных средств, 60 операционных ламп, медицинская защитная одежда, хирургические маски

другие медицинские средства ( в частности, рюкзаки и наборы для тактической медициской помощи)

в частности, рюкзаки и наборы для тактической медициской помощи) 10 000 спальных мешков

600 очков для стрельбы

1 радиочастотная система

3000 полевых телефонов с 5000 катушками полевого шнура и оборудованием для их транспортировки

1 полевой госпиталь ( совместно с Эстонией)

совместно с Эстонией) 353 пары очков ночного видения

4 электронных противодронных устройства

165 биноклей

38 лазерных дальномеров

дизельное и бензиновое топливо ( текущие поставки)

текущие поставки) 10 тонн реагента AdBlue для очистки двигателей

500 повязок для остановки кровотечения

500 наборов пищевых пайков

другое питание: 2025 контейнеров ( 68 грузовиков), включая 360 000 индвидуальных сухпайков ( EPa)

Дополнительно правительство Германии намерено отправить в Украину (звездочками отмечены те позиции, которые поставляют оборонные предприятия — это означает, что их изготовление либо ремонт могут еще длиться):

10 000 артиллерийских боеприпасов

53 тыс. боеприпасов для зенитных орудий

5,8 миллиона патронов для огнестрельного оружия

5000 боевых шлемов

8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств*

8 + 32 разведывательных дрона* ( в списке указаны двумя позициями как Aufklärungsdrohnen без уточнения разницы между ними)

в списке указаны двумя позициями как Aufklärungsdrohnen без уточнения разницы между ними) 10 бронированных транспортных средств*

7 глушителей сигналов ( генераторов помех)*

генераторов помех)* 8 электронных антидронных устройств*

4 мобильных, дистанционно управляемых и бронированных устройства для разминирования*

65 холодильников для медицинских и санитарных материалов

1 пункт дезактивации транспортных средств

100 инжекторов для автомобилей

14 сенсоров для помех для защиты от дронов*

10 орудий против дронов*

54 бронетранспортера M113 с вооружением ( их поставляет Дания, переоборудование и перевооружение финансирует Германия)

их поставляет Дания, переоборудование и перевооружение финансирует Германия) 30 зенитных танков ( САУ) Gepard, включая около 6000 зенитных боеприпасов*

САУ) Gepard, включая около 6000 зенитных боеприпасов* 1 система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*

радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA*

80 пикапов Toyota*

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами

100 000 аптечек первой помощи*

22 грузовика

Что из обещанного Германией списка может быть самым полезным для Украины

Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM

Пусковая установка IRIS-T SLM / Фото: Wikimedia

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T еще 1 июня, выступая в Бундестаге.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ выразил надежду, что первая такая система будет поставлена украинской стороне в 2022 году. По словам Мельника, по своим характеристикам эта система ПВО способна защищать территорию размером примерно с Киев. «Прорыв в том, что это первое вооружение не старого образца, а новейшее», — добавил дипломат.

Мельник надеется, что производство системы для Украины завершится в конце лета, затем украинские военные пройдут обучение, после чего поставка первой IRIS-T будет возможна в октябре.

IRIS-T SLM — это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Его разработка была завершена в 2014 году.

Такой комплекс способен уничтожать:

самолеты,

вертолеты,

беспилотные летательные аппараты,

крылатые и баллистические ракеты.

Радиус его действия — около 40 км. В стандартной комплектации комплекс состоит из:

радиолокационной станции,

пункта управления

пусковой установки с ракетами.

Пусковая установка комплекса IRIS-T SLM базируется на шасси MAN 8x8 (10 т) и оснащена восемью ракетами типа IRIS-T SL. Она автономна (не требует присутствия людей) и может находиться в 20 км от центра управления, где работают операторы комплекса.

Пуск происходит вертикально для возможности обстрела целей на 360 градусов. Для развертывания пусковой установки на позиции требуется до 10 минут, выравнивание происходит автоматически. Перезарядка длится около 15 минут.

Комплекс способен вести одновременный обстрел нескольких целей при любых погодных условиях. Также комплекс может подсоединять дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей.

Радиолокационная станция выполняет как функции поиска целей вокруг, так и подготовку данных для наведения зенитных управляемых ракет. При необходимости может быть дополнена электрооптической станцией.

Центр управления имеет рабочие места для двух операторов. Связь с другими составляющими системы возможна как по радиосвязи, так и через оптоволоконный кабель.

Зенитные управляемые ракеты IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Их начали разрабатывать в конце 1990-х, модернизируя существовавшие на тот момент ракеты Sidewinder, чтобы обеспечить повышенную маневренность и способность противодействоваь инфракрасному излучению. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°. Эффективная зона работы таких ракет до цели — до 25 км по высоте и до 40 км по расстоянию.

Зенитные самоходные установки Gepard ( Гепард)

Фото: Hans-Hermann Bühling

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard производились немецкой компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов на базе (шасси) танка Leopard. Эти установки заменили в Бундесвере американские ЗСУ M42 Duster. В 1996 году немецкие Гепарды были модернизированы.

После того, как правительство Германии долгое время не решалось объявить о поставках в Украину тяжелого оружие, в конце апреля немецкие СМИ сообщили, что производитель все же получил зеленый свет на продажу Украине модернизированных Gepard из бывшего арсенала Бундесвера.

Установки Gepard могут быть полезны для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на высотах до 3 км (летящих со скоростью до 350—400 м/с), а также наземных или надводных целей на дальности до 4500 метров. Они способны стрелять с места, с короткой остановки и в движении.

Основные технические характеристики ЗСУ Гепард:

Орудия: башня установки, способная обернуться на полный круг, оснащена двумя 35 мм пушками Oerlikon GDF

САУ имеет два радара: поисковый и отслеживающий

Скорострельность: 550 выстрелов в минуту ( каждое из двух орудий).

каждое из двух орудий). Длина стволов: составляет 90 калибров ( 3,15 м)

3,15 м) Начальная скорость снарядов: 1440 м/с

Эффективная дальность поражения: 5500 м.

Боекомплект: 640 снарядов для поражения воздушных целей и 40 бронебойных снарядов для стрельбы.

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA

Фото: Radar4587 / Wikimedia

Такая станция помогает определять координаты позиций артиллерии противника, минометных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, РЛС способна рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также оповещать их об угрозе огневого поражения.

Кроме Германии, такие станции РЛС заказали для своих армий Франция, Великобритания, Турция.

Дальность разведки РЛС составляет 40 км.

Максимальная производительность — обнаружение 40 огневых позиций за 2 минуты.

Время развертывания — 10 минут.

Экипаж РЛС COBRA — 3−4 человека.

Реактивные системы залпового огня MARS

Фото: Sonaz

17 июня в Министерстве обороны Германии заявили, что обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня MARS II начнется уже в ближайшее время.

РСЗО МАРС (MARS, Mittlere Artillerie Raketen System) — это немецкая версия разработанной в США системы реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Немецкий концерну KMW (Krauss-Maffei Wegmann) интегрировал ее для требований германской армии.

Такие РСЗО были приняты на вооружение Бундесвера в 1990 году.

Основные характеристики РСЗО MARS:

Расчет — 3 человека

Масса в боевом положении 25,191 т

Длина в походном положении 6,9 м

Ширина в походном положении 2,9 м

Высота в походном положении 2,6 м

Калибр 240 мм

Максимальная дальность стрельбы — 45−70 км



Время перезаряжания — 5 мин

Время подготовки к стрельбе в боевой позиции — 2 мин

Максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч, по пересеченной местности 48 км/час

Запас хода по шоссе — 480 км

Модернизированные бронетранспортеры M113 ( совместно с Данией)

Одна из модификаций БТР М 113 / Фото: Wikimedia Commons user TheBernFiles

Партии таких американских бронетранспортеров уже передали Украине США, они используются на фронте. Дания же объявила о намерении передать украинской стороне модернизированные модели этих БТР. Германия финансирует их перевооружение и обновление.

По данным Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.



M113 — американские бронетранспортеры 1960-х годов, которые производились до 2007 года. Долгое время именно эта модель оставалась основным бронетранспортером армии США, они также поставлялись за рубеж и использовались во многих вооруженных конфликтах по всему миру. В последние годы постепенно замещаются более современными машинами.



Существует множество модификаций такого типа бронетранспортеров, однако все M113 имеют бронированный корпус (масимальная толщина брони до 44 мм), неизменной остается и их ходовая гусеничная часть.



Основные характеристики базовой модели M113:



Длина — 4,86 м,



Ширина — 2,69 м

Высота 2,5

Масса без нагрузки — 9,13 т, боевая масса — 10,37 т

Максимальная скорость по шоссе — 64 км/ч, на плаву ( базовая модель является также амфибией) — 5,6 км/ч

базовая модель является также амфибией) — 5,6 км/ч Запас хода по шоссе — около 320 км

Экипаж — два человеа, помимо них можно штатно перевозить еще 11 человек

Самоходные артиллерийкие установки Panzerhaubitze 2000 ( уже переданы Украине)

Фото: Sonaz

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «в украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами». Резников подчеркнул, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который используют в украинской армии — помимо M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar, которые ВСУ уже применяют.

Ранее правительство Германии сообщало, что планирует передать Украине семь штук Panzerhaubitze 2000, в обновленном списке ФРГ они значатся как уже доставленное вооружение.

Panzerhaubitze 2000 (также PzH 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году.

Такие САУ оснажщены:

155 мм орудием длиной в 52 калибра,

системой навигации,

автоматизированной системой управления огнем,

ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов,

системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения,

системой защиты от оружия массового поражения.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Эти гаубицы могут похвастаться мировым рекордом: на полигоне в Южной Африке САУ PzH 2000 выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

Лобовая броня САУ выдерживает пули калибра до 14.5 мм, остальная броня выдерживает пули из легкого стрелкового оружия либо аналогичные удары осколков.

PzH 2000 считается одной из самых современных конструкций САУ в мире, сочетая мобильность, дальность и высокую скорострельность с разнообразием современных боеприпасов. Хотя такие гаубицы не имеет полноценного автомата заряжания, однако полуавтоматическая загрузка снаряда позволяет достигать ей большей скорости стрельбы по сравнению с САУ, где заряжающие полностью вручную вставляют снаряд в затвор.



Как комментируют немецкий список западные медиа и военные эксперты

Профильный американский портал The War Zone отмечает в своем обзоре, что Германия решила впервые обнародовать список поставленных и запланированных вооружений «под давлением общественности, чтобы продемонстрировать свою военную поддержку Украины».

Публичный отчет о такой помощи последовал всего через несколько дней после того, как канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетили Киев, «чтобы из первых рук получить перечень того, что необходимо Украине для продолжения борьбы», напоминает обозреватель The War Zone.

Помимо противотанкового вооружения, боеприпасов, защитного снаряжения и предметов снабжения он отдельно выделяет в списке уже поставленных позиций запчасти для МиГ-29. «Вероятно, это позволит Украине вернуть в небо старые или поврежденные самолеты, однако технически не пересекает установленную Западом красную черту на [запрет] поставок реактивных истребителей. Официальные лица США подтвердили в апреле, что Вашингтон способствовал поставкам запчастей для истребителей, возможно, из Польши и даже из США», — пишет Дэн Парсонс из The War Zone.

The Telegraph называет «необычным» решение Берлина обнародовать полный перечень своей военной поддержки, «чтобы опровергнуть обвинения в том, что Германия делает недостаточно». «Правительства Великобритании и других западноевропейских стран не обнародуют информацию о своих поставках, в отличие от США», — напоминает The Telegraph в своем материале. Издание также подчеркивает, что в день обнародования списка Минобороны Украины подтвредило передачу украинской стороне первой партии тяжелой немецкой техники — САУ Panzerhaubitze 2000.

Однако список «примечателен» отсутствием в нем тяжелых вооружений, таких как танки, которые Берлин до сих пор не хочет поставлять Украине, подчеркивает британское издание. Как самое серьезное из обещанных вооружени Telegraph выделяет 30 зенитных танков Гепард, 3 реактивные системы залпового огня MARS и 54 бронетранспортера М 113.

Spiegel напоминает, что до сих пор подобный список предоставляемой Украине помощи был доступен лишь членам Бундестага в закрытом режиме — в секретной и охраняемой секции парламента. Издание также отмечает, что немецкое правительство одобрило ускорение закупок вооружений для Бундесвера, что позволит заключать контракты быстрее, чем до сих пор.

Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что до сих пор правительство Германии отказывалось обнародовать списки немецкой военной помощи Украине. Такую позицию объясняли тем, что ФРГ «не хочет делать поставки оружия целью российских атак». Теперь же обновленную информационную политику официальный Берлин обосновывает тем, что намерен следовать практике своих ближайших союзников, в частности США.

Однако, напоминает FAZ, на прошлой неделе Кильский институт мировой экономики указал, что из всех союзников Украины именно за Германией остается самый большой разрыв между объявленными поставками и реально доставленной помощью. Оппозиционная правительству Шольца фракция ХДС хочет усилить давление на власти с требованием поставлять Киеву больше тяжелых вооружений — соответствующее предложение ХДС намерена внести в Бундестаге уже в среду, 22 июня.

Данные Кильского института мировой экономики об обещанной и поставленной западными странами помощи Украине:



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