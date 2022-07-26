Сокол, который бьется. США готовы вооружить Украину истребителями F-16: что о них известно — инфографика 26 июля, 14:05 Истребитель F-16 Fighting Falcon (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)

На вооружение Украины могут оказаться многофункциональные истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Снабжать самолетами готовы Соединенные Штаты.

F-16 — самый массовый самолет четвертого поколения. Всего было произведено более 4,6 тысяч единиц этого истребителя. Существует около 10 его модификаций.

Максимальная скорость самолета составляет 2410 км/ч, а боевой радиус — 550 км. Истребитель оборудован 20-мм пушкой М61А1 Vulcan и имеет девять точек подвески. Масса подвесных элементов — 7700 кг.

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F-16 может использовать:



— ракеты воздух-воздух

— ракеты воздух-земля

— управляемые бомбы

— неуправляемые бомбы

Один истребитель F-16 Fighting Falcon стоит $24,8 млн.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, чтобы качественно овладеть техникой, военным понадобится полгода.

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