В США приняли поправки, предусматривающие обучение украинских пилотов работе на F-15 и F-16 15 июля, 13:26 На подготовку украинских пилотов планируют выделить $100 млн (Фото:Kaz Inagaki/flickr.com)

Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

«Среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение военных летчиков Украины на американских самолетах (в частности, F-15 и F-16)», — рассказал он у себя в Twitter.

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В свою очередь украинский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждения того, что Украина все-таки получит американские истребители в качестве военной помощи для защиты от РФ, однако, когда именно этом может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».

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