Железный бородавочник. Основные факты о бронированном штурмовике A-10 Thunderbolt, который США могут передать Украине — инфографика 25 июля, 17:43 Бронированный штурмовик A-10 Thunderbolt (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)

Соединенные Штаты могут передать Украине американский бронированный одноместный штурмовик, предназначенный для поражения бронетехники и других наземных целей. За характерный звук пушки военные называют самолет бородавочником.

Производством штурмовика занимается компания Fairchild Aircraft. На вооружении A-10 Thunderbolt с 1977 года. Максимальная скорость самолета — 706 км/ч, а боевой радиус — 460 км. Стоимость одного бронированного штурмовика составляет $18,8 млн.



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Самолет оборудован 30-миллиметровой семиствольной авиационной пушкой системы Гатлинга GAU-8 Avenger. Весь боезапас в 1350 снарядов пилот может использовать менее чем за минуту. В секунду пушка может выпустить 65−70 снарядов. Продолжительность огня ограничена одно- или двухсекундным залпом для избежания перегрева стволов и перерасхода патронов.



У самолета 11 точек подвески. На них могут крепиться разные ракеты или бомбы. Однако общая масса подвесных элементов не может превышать 7200 кг.

Основные модификации:

A-10A — базовая серийная модификация



OA-10A — версия самолета для воздушного контроля и радиоэлектронного противодействия



A-10C — модернизированная версия базовой модели с современным цифровым оборудованием и системами наведения. Выпускается с 2006 года



A-10PCAS — беспилотная версия штурмовика

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