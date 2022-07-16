Не две штуки, а две батареи: в Воздушных силах ВСУ объяснили, сколько комплексов NASAMS для защиты неба получит Украина 16 июля, 14:54 Одна пусковая установка NASAMS имеет шесть ракет, а дальность поражения этого комплекса составляет 40 километров (Фото:MKFI / Wikimedia)

Украина получит две батареи современных зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые позволят ВСУ существенно повысить безопасность украинского воздушного пространства.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Радио НВ.

Он уточнил, что США пообещали поставить Украине "не две штуки, а две батареи" NASAMS.

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«Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и что за ним стоят в очереди», - сказал он.

Игнат добавил, что точное количество систем в этих двух батареях можно будет озвучить после того, как это подтвердит норвежский производитель.



"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для заряжания, выявления целей и обслуживания комплексов", - пояснил спикер командования Воздушных Сил ВСУ.

Он также добавил, что мощности производителей «тоже не безграничны», а потому в случае NASAMS и немецких систем ПВО IRIS-T «это не быстрый процесс».



Ранее Игнат объяснял, что NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными».

По его словам, эта система обладает высокой мобильностью, может быстро развернуться, произвести выстрелы и покинуть позицию. У NASAMS есть шесть ракет, а дальность поражения этого комплекса достигает 40 километров.

«Фактически это несколько усилит такой наш эшелон, как Бук М-1. То есть в дополнение нашим Букам эффективно работал бы этот комплекс, который тоже является автономным», — объяснял Юрий Игнат в начале июля.

Инфографика: НВ

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав нового пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля.



Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.



NASAMS в цифрах:



Максимальная дальность поражения 25-50 км



Максимальная высота поражения 15-25 км.

Максимальная скорость ракеты 4900 км/ч

Стоимость одной батареи около $65 млн.

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