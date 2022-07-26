Немецкий ЗРК для Украины. Что известно о системе противовоздушной обороны IRIS-T — инфографика НВ

26 июля, 10:21
Система IRIS-T SLM (Фото:diehl.com)

Система IRIS-T SLM (Фото:diehl.com)

Германия пообещала поставить в Украину систему противовоздушной обороны IRIS-T — зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Пусковая установка IRIS-T SLM находится на вооружении с 2017 года. Производит ее немецкая компания Diehl Defence. Устанавливается ЗРК преимущественно на шасси MAN, но возможны и другие варианты военных грузовиков. В установке 8 ракет IRIS-T SL, а радиус поражения составляет 360 градусов.

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В систему входят центр управления с местами для двух операторов и радиолокационная станция. Пусковую установку можно приспособить к посторонним системам управления и РЛС.

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Ракеты IRIS-T SL могут поражать цель на расстоянии 25 км и высоте до 20 км. Их максимальная скорость — 3672 км/ч.

Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь ЗРК Война России против Украины IRIS-T SLM

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