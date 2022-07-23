Цель — предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS — глава комитета вооруженных сил США

23 июля, 22:20
Работа РСЗО HIMARS в неизвестном месте на территории Украины (Фото:Pavlo Narozhnyy / via REUTERS)

Работа РСЗО HIMARS в неизвестном месте на территории Украины (Фото:Pavlo Narozhnyy / via REUTERS)

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.

«Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем», — сказал Смит в интервью Радио Свобода.

Видео дня

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для эффективного сдерживания противника Украине требуется минимум 50 систем HIMARS и M270, а для эффективного контрнаступления по меньшей мере 100.

Читайте также:

Украинские артиллеристы работают с французским САУ CAESAR (Фото:Генштаб ВСУ) Доказано ВСУ. Как уничтожают врага топ-образцы западных вооружений, а защитники Украины снискали славу «первоклассных артиллеристов» — видео

На сегодняшний день США в целом передали Украине уже 12 установок HIMARS и анонсировали передачу еще четырех систем.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что США и их союзники планируют передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня.

США научили 200 украинских военных работе с РСЗО HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

Читайте также:
Советник Байдена заявил, что США не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США РСЗО Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия боится зимы /
Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника
23 июля, 15:10
Страны
Томас Фридман
Американский журналист
Как же я ошибся по поводу Китая

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

23 июля, 13:20
Мнения
Частые лесные пожары — одна из причин наступающей экологической катастрофы в Австралии (Фото:AAP Image/Shane Chalker/via REUTERS)
В шаге от экологической катастрофы /
Австралия показала миру, что будет, если игнорировать глобальное потепление
23 июля, 08:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X