Цель — предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS — глава комитета вооруженных сил США 23 июля, 22:20 Работа РСЗО HIMARS в неизвестном месте на территории Украины (Фото:Pavlo Narozhnyy / via REUTERS)

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько могут.

«Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем», — сказал Смит в интервью Радио Свобода.



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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для эффективного сдерживания противника Украине требуется минимум 50 систем HIMARS и M270, а для эффективного контрнаступления по меньшей мере 100.

На сегодняшний день США в целом передали Украине уже 12 установок HIMARS и анонсировали передачу еще четырех систем.



Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что США и их союзники планируют передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня.

США научили 200 украинских военных работе с РСЗО HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

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