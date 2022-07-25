На фронт прибыли британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM — видео

25 июля, 21:12
Модификация британского бронетранспортера Stormer, оснащенная зенитной пусковой установкой для ракет Starstreak (Фото:Sgt Mark Webster RLC)

Модификация британского бронетранспортера Stormer, оснащенная зенитной пусковой установкой для ракет Starstreak (Фото:Sgt Mark Webster RLC)

На фронт в Украину прибыли первые шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые «видят» вражеские цели на расстоянии до 18 км.

Видео с характеристиками Stormer HVM опубликовало Оперативное командование Юг в Facebook.

В ОК Юг рассказали, что британские ЗРК называют «невидимыми», потому что они могут наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков, стоящих на российских вертолетах и самолетах.

Видео дня
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Британская защита украинского неба. Первые шесть ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт

https://www.youtube.com/embed/xJe7sJFMk6k

Stormer HVM (High Velocity Missile) — современные бронированные машины, оснащенные зенитными ракетами малой дальности, производства британской компании BAE Systems Land & Armaments. Британская армия использует их для противовоздушной обороны на небольших расстояниях.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания ЗРК Война России против Украины

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