На фронт прибыли британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM — видео 25 июля, 21:12 Модификация британского бронетранспортера Stormer, оснащенная зенитной пусковой установкой для ракет Starstreak (Фото:Sgt Mark Webster RLC)

На фронт в Украину прибыли первые шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые «видят» вражеские цели на расстоянии до 18 км.

Видео с характеристиками Stormer HVM опубликовало Оперативное командование Юг в Facebook.



В ОК Юг рассказали, что британские ЗРК называют «невидимыми», потому что они могут наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков, стоящих на российских вертолетах и самолетах.



Видео дня

Британская защита украинского неба. Первые шесть ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт https://www.youtube.com/embed/xJe7sJFMk6k

Stormer HVM (High Velocity Missile) — современные бронированные машины, оснащенные зенитными ракетами малой дальности, производства британской компании BAE Systems Land & Armaments. Британская армия использует их для противовоздушной обороны на небольших расстояниях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.