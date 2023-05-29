Атака на Киев: россияне били баллистическими ракетами, взрывы прогремели в центральных районах, есть раненый — онлайн
Последствия российской атаки днем 29 мая в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)
В Киеве прогремели взрывы в понедельник утром, 29 мая. Киевская городская военная администрация пишет о работе противовоздушной обороны.
Воздушную тревогу в столице и области объявили в 11:09 — через пять минут раздались первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в центральных районах города и призвал киевлян быть в укрытиях. Киевская ОГА сообщила о ракетной угрозе в регионе. Вскоре воздушная тревога распространилась на области на западе Украины
12:36. Предварительно все воздушные цели над Киевом уничтожили силы ПВО — КГВА
12:30. В Киевской области поврежден хозяйственный дом
Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия российской атаки. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет.
12:23 Отбой воздушной тревоги в Киеве и других регионах
12:18 В регионах на западе Украины отбой тревоги
В Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях отменили воздушную тревогу. Сейчас карта выглядит так:
- КГВА сообщила о промежуточных последствиях ракетной атаки РФ. По состоянию на 11.45 есть данные об обнаружении шести обломков ракет.
Оболонский район:
- возле АЗС;
- на дорожном покрытии с возгоранием;
- на зеленой зоне.
Деснянский район:
- на территории одного из парков.
Днепровский район:
- на дорожном покрытии в разных местах.
Информацию о потерпевших уточняют.
Спасатели тушат обломок российской ракеты в Оболонском районе
11:56. Россия бьет по Киеву баллистикой, предварительно, Искандерами
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Воздушная тревога была объявлена — и небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести удар. Это говорит о том, что применили ракеты, которые летят по баллистической траектории и прилетают довольно быстро. Предварительно, это были Искандеры», — заявил он.
11:53. В Деснянском районе работает ПВО, сообщает Кличков
11:50. Обломки упали в Подольском районе в результате работы ПВО. Есть раненый
Такие предварительные данные сообщает КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализирован. Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего.
11:35. В Оболонском районе упал обломок ракеты
«Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», — написал Кличко.
По его словам, есть информация о падении обломков ракет на проезжую часть дороги в Оболонском районе. Они загорелись, их тушат спасатели.
В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.
В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание, в Хмельницкой — ударили по военному объекту, вышли из строя пять летательных аппаратов.