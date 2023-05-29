Атака на Киев: россияне били баллистическими ракетами, взрывы прогремели в центральных районах, есть раненый — онлайн 29 мая, 12:27 Последствия российской атаки днем 29 мая в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В Киеве прогремели взрывы в понедельник утром, 29 мая. Киевская городская военная администрация пишет о работе противовоздушной обороны.

Воздушную тревогу в столице и области объявили в 11:09 — через пять минут раздались первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в центральных районах города и призвал киевлян быть в укрытиях. Киевская ОГА сообщила о ракетной угрозе в регионе. Вскоре воздушная тревога распространилась на области на западе Украины

Видео дня

12:36. Предварительно все воздушные цели над Киевом уничтожили силы ПВО — КГВА



12:30. В Киевской области поврежден хозяйственный дом

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия российской атаки. Спасатели потушили пожар, пострадавших нет.

12:23 Отбой воздушной тревоги в Киеве и других регионах

Фото: alerts.in.ua

12:18 В регионах на западе Украины отбой тревоги

В Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях отменили воздушную тревогу. Сейчас карта выглядит так:

Фото: Карта воздушных тревог

КГВА сообщила о промежуточных последствиях ракетной атаки РФ. По состоянию на 11.45 есть данные об обнаружении шести обломков ракет.

Оболонский район:

возле АЗС;

на дорожном покрытии с возгоранием;

на зеленой зоне.

Деснянский район:

на территории одного из парков.

Днепровский район:

на дорожном покрытии в разных местах.

Информацию о потерпевших уточняют.

Спасатели тушат обломок российской ракеты в Оболонском районе



Фото: КГВА

11:56. Россия бьет по Киеву баллистикой, предварительно, Искандерами

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Воздушная тревога была объявлена — и небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести удар. Это говорит о том, что применили ракеты, которые летят по баллистической траектории и прилетают довольно быстро. Предварительно, это были Искандеры», — заявил он.



11:53. В Деснянском районе работает ПВО, сообщает Кличков

11:50. Обломки упали в Подольском районе в результате работы ПВО. Есть раненый

Такие предварительные данные сообщает КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализирован. Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего.

11:35. В Оболонском районе упал обломок ракеты

«Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается», — написал Кличко.



По его словам, есть информация о падении обломков ракет на проезжую часть дороги в Оболонском районе. Они загорелись, их тушат спасатели.



В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание, в Хмельницкой — ударили по военному объекту, вышли из строя пять летательных аппаратов.