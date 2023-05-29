Прямо на проезжую часть. В Киеве падающий обломок российской ракеты едва не попал в маршрутку — видео 29 мая, 16:56 Обломок российской ракеты, который упал на дорогу в Оболонском районе Киева (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в понедельник, 29 мая, обломок российской ракеты упал на проезжую часть. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как по дороге проезжает маршрутка, а уже через секунду падает уничтоженная российская ракета. Затем в нее врезается машина, которая ехала за общественным транспортом.

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Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Предварительно, пассажири и водитель автобуса не пострадали.

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.