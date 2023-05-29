Киев атаковали Искандерами. Какие есть виды таких ракет и чем они отличаются между собой 29 мая, 18:00 Обломок российской ракеты на проезжей части в Киеве, 29 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Днем 29 мая Россия атаковала Украину ракетами Искандер-М и Искандер-К наземного базирования.

NV приводит главные данные об этом семействе баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов.

Ракетный комплекс Искандер предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативной территории войск противника, он также может быть носителем тактического ядерного оружия мощностью до 50 килотонн.

Видео дня

Существует несколько модификаций Искандеров:

Искандер-М — на пусковой установке две ракеты. Заявленная дальность стрельбы — до 500 км, но может, по экспертным оценкам, достигать 700 км, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной. Вес обычной боеголовки — 480 кг, боевая часть может быть кассетного типа. Масса всей ракеты — 3,8 тонны. Длина ракеты — 7,2 м, диаметр — 920 мм, скорость ракеты после начального участка траектории — 2 100 м/c. Ракета способна маневрировать по высоте и направлению полета. Подлетное время на минимальную дальность 50 км - 23 с, на максимальную 500 км — 238 с. Интервал между пусками для пусковой установки с двумя ракетами — одна минута. Издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

— на пусковой установке две ракеты. Заявленная дальность стрельбы — до 500 км, но может, по экспертным оценкам, достигать 700 км, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной. Вес обычной боеголовки — 480 кг, боевая часть может быть кассетного типа. Масса всей ракеты — 3,8 тонны. Длина ракеты — 7,2 м, диаметр — 920 мм, скорость ракеты после начального участка траектории — 2 100 м/c. Ракета способна маневрировать по высоте и направлению полета. Подлетное время на минимальную дальность 50 км - 23 с, на максимальную 500 км — 238 с. Интервал между пусками для пусковой установки с двумя ракетами — одна минута. Издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска. Искандер-К — обобщенное название крылатых ракет, которые можно запускать с ОТРК Искандер. По данным Defence Express, дальность такой ракеты составляет 500 ( 9М728 или Р-500) или 1500 ( 9М729) км, скорость полета — до 900 км/ч. Боевая часть, так же, как у Искандера-М имеет массу 480 кг. По данным издания, по состоянию на 23 февраля 2023 года, Россия имела лишь 100 ракет Искандер-К, а в течение первых 10 месяцев войны смогла изготовить 20 ракет обоих типов. По состоянию на начало января 2023 года было известно о 68 отстрелянных единицах 9М728 и 9М729, остаток исчислялся на уровне 52 единиц. Однако 29 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия стала чаще обстреливать Украину ракетами и дронами, потому что смогла накопить их запасы.

— обобщенное название крылатых ракет, которые можно запускать с ОТРК Искандер. По данным Defence Express, дальность такой ракеты составляет 500 9М728 или Р-500) или 1500 9М729) км, скорость полета — до 900 км/ч. Боевая часть, так же, как у Искандера-М имеет массу 480 кг. По данным издания, по состоянию на 23 февраля 2023 года, Россия имела лишь 100 ракет Искандер-К, а в течение первых 10 месяцев войны смогла изготовить 20 ракет обоих типов. По состоянию на начало января 2023 года было известно о 68 отстрелянных единицах 9М728 и 9М729, остаток исчислялся на уровне 52 единиц. Однако 29 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия стала чаще обстреливать Украину ракетами и дронами, потому что смогла накопить их запасы. Искандер-Е — экспортный вариант Искандер-М. О ней в открытых источниках меньше всего информации. В частности, сообщалось, что ее дальность стрельбы — 280 км.

