Никто другой в мире не применяет оружие против зла более эффективно, чем украинцы — Зеленский 29 мая, 22:26 Последствия удара РФ по Киеву (Фото:t.me/s/VA_Kyiv)

Президент Владимир Зеленский после массированного обстрела Киева баллистическими ракетами сообщил, что никто другой в мире не применяет оружие против агрессора более эффективно, чем украинцы.

«Мир должен видеть, что террор проиграет. Когда „Петриоты“ в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбитие любых российских ракет, террор проиграет», — сказал Зеленский во время видеообращения.

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Зеленский призвал мир увеличить давление на Россию, в том числе санкционное, и увеличить изоляцию агрессора.

Также президент добавил, что нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи украинских защитников.

«Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими Петриотами мы должны и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла более эффективно, чем украинцы», — подчеркнул президент.

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что в Киеве работал американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.