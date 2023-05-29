Полиция Киева задержала двух мужчин, которые снимали работу ПВО

29 мая, 17:18
Поделиться:
Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники (Фото:пресс-служба МВД)

Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники (Фото:пресс-служба МВД)

В понедельник, 29 мая, полиция Киева задержала двух мужчин, которые снимали работу средств противовоздушной обороны во время российского обстрела столицы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

«Столичные правоохранители разоблачили двух мужчин, снимавших работу ПВО», — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники. В настоящее время они переданы в Службу безопасности Украины для выяснения обстоятельств, уточнили правоохранители.

Видео дня

пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

МВД напомнило о запрете фото и видеофиксации работы ПВО и призвало сохранять информационную тишину, не помогайте врагу.

Читайте также:

Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram) Буданов об обстреле Киева баллистическими ракетами: Наш ответ не заставит себя ждать

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Полиция Войска РФ ПВО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X