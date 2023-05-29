Полиция Киева задержала двух мужчин, которые снимали работу ПВО 29 мая, 17:18 Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники (Фото:пресс-служба МВД)

В понедельник, 29 мая, полиция Киева задержала двух мужчин, которые снимали работу средств противовоздушной обороны во время российского обстрела столицы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

«Столичные правоохранители разоблачили двух мужчин, снимавших работу ПВО», — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники. В настоящее время они переданы в Службу безопасности Украины для выяснения обстоятельств, уточнили правоохранители.

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Фото: пресс-служба МВД

МВД напомнило о запрете фото и видеофиксации работы ПВО и призвало сохранять информационную тишину, не помогайте врагу.

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.