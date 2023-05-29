РФ провела ротацию ракетоносителей в Черном море, держит наготове 16 Калибров — ОК Юг 29 мая, 23:01 В ОК подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается очень высоким (Фото:Минобороны РФ)

Россия, по данным на вечер 29 мая, держит в Черном море три корабля-ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Проведя ротацию ракетоносителей в Черном море, враг продолжает держать наготове Калибры. Так, к вечеру, выведя еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных завел в пункт базирования», — говорится в сообщении.

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Таким образом, по состоянию на 21:00 в море находятся три ракетоносителя: один надводный и два подводных. Общий залп, по данным командования, 1️6️ ракет.

В ОК подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается очень высоким и призвали быть бдительными, а также не пренебрегать собственной безопасностью.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что страна-агрессор Россия получила новую партию дронов-камикадзе Shahed. Дополнительные партии беспилотников уже доставлены в пункты запуска.

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.