Россия атаковала Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер: все сбила ПВО — Залужный

29 мая, 13:53
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Последствия российской атаки на Киевскую область (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Последствия российской атаки на Киевскую область (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Около 11:30 россияне атаковали Киев и область с северного направления. Для этого использовали ракеты наземного базирования ОТРК Искандер-М и Искандер-К.

Видео дня

«Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены», — заявил Залужный.

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Редактор: Катерина Денисова
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