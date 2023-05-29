Войска РФ ударили по Днепропетровской области: погиб человек, девять раненых, среди них — ребенок

29 мая, 13:18
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В результате удара разрушен частный жилой дом (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате удара разрушен частный жилой дом (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Во время ракетной атаки РФ на Украину в понедельник, 29 мая, оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Один человек погиб, еще девять ранены.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, противник атаковал Покровскую громаду.

Погибла женщина. Девять человек получили ранения, среди них — 11-летний ребенок.

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Разрушен частный жилой дом. Там возник пожар, его удалось оперативно потушить.

Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram
Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Днем 29 мая РФ осуществила новую ракетную атаку на Украины и Киев.

Взрывы в украинской столице прозвучали через несколько минут после объявления воздушной тревоги, сработала ПВО.

По предварительным данным, оккупанты запустили по Киеву ракеты с баллистической траекторией.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки сбитых ракет упали в Подольском и Оболонском районах. В Подольском районе есть раненый, его госпитализировали.

Взрывы также прогремели в Деснянском районе Киева. Там также упали обломки сбитых ракет.

Новая атака произошла сразу после ночной, когда войска РФ запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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