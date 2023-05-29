Игнат объяснил, почему нельзя фотографировать обломки ракет 29 мая, 20:30 Обломки ракеты в Киеве, 29 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Фотографировать обломки ракет, падающих после сбивания силами противовоздушной обороны, не стоит.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Свобода Live.

«Видим, что снимают обломки ракет, лежащих в пределах Киева (речь идет о фото, опубликованном мэром города Виталием Кличко — ред.). Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение — тот же Patriot или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе — они это снимают, преподают у себя в России и показывают, как „украинские националисты“ зенитными ракетами западного образца „ударили“ по своим домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды», — подчеркнул Игнат.

Видео дня

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что «фото с ракетами лучше заблюрить, потому что это последствия работы ПВО — ракета разваливается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе». Также он в который раз напомнил, что во время воздушной тревоги стоит находиться в укрытии.

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Мэр Киева Виталий Кличко 29 мая во время воздушной тревоги показал обломок упавшей на проезжей части дороги в Оболонском районе российской ракеты.

Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.