Ночью над Украиной сбили 37 ракет и 29 дронов, запущенных Россией — Залужный 29 мая, 08:37 Последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 29 мая (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Силы противовоздушной обороны уничтожили во время массированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 29 мая, 37 крылатых ракет и 29 иранских дронов-камикадзе, которые запустила Россия.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Всего россияне выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Также с северного и южного направлений атаковали около 35 дронами-камикадзе.

Видео дня

Силы и средства воздушных командований Центр, Восток, Юг и Запад во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 67 воздушных целей:

37 ракет;

29 ударных дронов;

один разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где уничтожили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти. В Одесской области в результате атаки повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорела хозяйственная постройка.