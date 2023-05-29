Россияне ударили по объектам в Хмельницкой области, из строя вышли пять летательных аппаратов 29 мая, 09:37 В ночь на 29 мая над Украиной сбили 67 воздушных целей (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали объекты Хмельницкой области в ночь на понедельник, 29 мая. Один из них военный.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

Сейчас продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Данные о пострадавших уточняют.

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«Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы», — заявили в областной военной администрации.

О каких именно летательных аппаратах идет речь, в ОВА не уточняют.



В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание.