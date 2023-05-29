«Они пытались попасть в ГУР». Что преследовала очередная ракетная атака России на Киев — военный эксперт 29 мая, 18:02 NV Премиум Обломки российской ракеты, которая была сбита над Киевом, 29 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российское командование снова пытается атаковать правительственный квартал Киева и государственные учреждения, в частности последняя атака могла быть направлена на ГУР, рассказал Radio NV Андрей Крамаров, военный эксперт.

Российские оккупанты через шесть часов после ночного массированного удара снова атаковали Киев в понедельник, 29 мая. Взрывы прогремели в нескольких районах столицы, предварительно, все цели сбили. В Воздушных силах заявили, что РФ могла использовать баллистические ракеты.

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Воздушную тревогу в столице и области объявили в 11:09 — через пять минут раздались первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы в центральных районах города, и призвал киевлян быть в укрытиях. Киевская ОВА сообщила о ракетной угрозе в регионе. Впоследствии воздушная тревога распространилась на области на западе Украины.

— Начнем с новой свежей атаки на Киев от россиян. <...> Скажите, как расценивать нынешнюю атаку и почему таких атак на днях стало значительно больше?

— Вообще <...> снова начались массированные обстрелы. Это и применение позавчера по Киеву более 50 дронов-камикадзе, этих Shahed 131, Shahed 136. Вчера была комбинированная также атака — это были дроны плюс крылатые ракеты. ПВО показывает очень и очень высокую эффективность — 90%. Однако, к сожалению, и этого недостаточно. Видим, что сегодня ночью, я так понимаю, в принципе врагу удалось попасть в военный объект в Хмельницкой области. Об этом заявила Хмельницкая областная военная администрация. Там были, к сожалению, повреждены наши военные самолеты. Плюс, я так понимаю, что произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов.

Соответственно, сегодня днем враг это продолжил. Я так понимаю, что атака, которая произошла буквально 10 минут назад, это враг использовал баллистические ракеты. Пока точно не установлен их класс. Скорее всего, это были ракеты Искандер-М. Согласно местам, где они были сбиты, можем сказать, что это была очередная атака по центру Киева. Вероятно, пытались попасть, в частности, в здание нашего Главного управления разведки. Я так понимаю, что пытались попасть и по правительственному кварталу.