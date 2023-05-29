Над Львовской областью ночью сбили российскую ракету, сгорела постройка 29 мая, 08:32 Львов (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Во Львовской области обломки российской ракеты, которыми атаковали Украину в ночь на понедельник, 29 мая, упали на деревянную хозяйственную постройку, которая сгорела. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Военные из воздушного командования Запад сбили ракету над Золочевским районом. Кроме здания, сгорел трактор, который был рядом. На месте падения обломков образовалась воронка.



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В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину, запустив ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где уничтожили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет, сообщили власти.

В Одесской области в результате атаки повреждена портовая инфраструктура.