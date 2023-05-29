Удар дронами-камикадзе: в Одессе повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар 29 мая, 07:45 Последствия одного из ударов РФ (Фото:mvs.gov.ua)

В ночь на понедельник, 29 мая, в Одессе в результате удара России была повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Что касается конкретно ночной атаки в нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесской областью работала ПВО», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, в результате воздушного боя пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре, его ликвидировали, последствия уточняются.

«Портовая инфраструктура именно Одессы пострадала в этот раз», — сказала она.

Представитель Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что в результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар.

«Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется», — написал он.