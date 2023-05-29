«Похоже на преступную халатность». Подоляк раскритиковал публикации о работе ПВО и местах падения ракет в соцсетях 29 мая, 14:37 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что распространение информации о работе противовоздушной обороны и местах падения ракет «похоже на преступную халатность», а в случае с представителями власти — на «злоупотребление информацией».

Об этом после очередной ракетной атаки на Украину он написал в Telegram.

«Какими еще словами на 15-м месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки», — написал Подоляк.

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Он заявил, что власть не устанавливала официальную цензуру в отношении информации во время военного положения, при условии, что такая информация не угрожает национальной безопасности и обороне.

«Но распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти — на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные индексы цитирования», — добавил Подоляк.

Подоляк не уточнил о ком идет речь. После ракетных атак в социальных сетях регулярно появляются фото и видео, демонстрирующие работу сил противовоздушной обороны или показывающие места падения обломков.

За последние сутки РФ дважды атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В ночь на 29 мая Силы обороны уничтожили 67 воздушных целей:

— 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

— 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

— 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.



Утром взрывы прогремели в нескольких районах Киева, предварительно, все цели сбили. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК Искандер.