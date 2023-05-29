Обломки упали на хозяйства. Нацполиция показала последствия ракетного удара РФ в Киевской области — фото, видео

29 мая, 14:49
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Последствия вражеского удара (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Последствия вражеского удара (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В понедельник, 29 мая, в результате ракетного удара РФ в Киевской области обломки ракет были обнаружены на территории частных хозяйств и мест общего пользования.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небитов в Telegram.

«В настоящее время погибших и серьезных повреждений нет. Мы также получили сообщения от граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования», — говорится в сообщении.

Видео дня

В некоторых районах из-за атак произошло возгорание травы и части лесных зон.

t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
https://twitter.com/tweetsNV/status/1663148571615526912

По словам главы областной полиции, в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет.

На месте работают полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Война России против Украины Ракетный удар

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