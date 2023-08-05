Новая спецоперация СБУ. Дроны атаковали российский танкер Сиг вблизи Крымского моста — все, что известно 5 августа, 18:15 Российский танкер Сиг проходит через Босфор, 22 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Yoruk Isik TPX IMAGES OF THE DAY)

Поздно вечером 4 августа вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

NV в онлайн-режиме рассказывает, что известно об атаке и ее последствиях.

18:10 Украина своими действиями в Черном море решает проблему теневого флота российских танкеров — эксперт

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Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива рассказал Radio NV, что «неприятность» произошедшая с химовозом Сиг неподалеку от Керченского моста, объясняется реакцией на попытки россиян обойти санкционный предел нефтяных цен.

«Об этой проблеме, о теневом флоте танкеров говорили довольно много еще во второй половине прошлого года, в этом году. В конце концов, никто не мог понять, что с этим делать. Потому что какого-то очень жесткого инструмента — запретить россиянам это делать или арестовывать суда в международных водах — никто не рассматривал, — сказал Жовтенко. — Мы просто остановили корабль в наших территориальных водах, который осуществлял не критически важные поставки неизвестно чего».

16:50 Украинцы троллят россиян, шокированных дерзостью атак морских дронов на их флот

NV приводит подборку издевательских мемов, появившихся в Сети по мотивам повреждения большого десантного корабля и танкера в Черном море.

16:04 Секретарь РНБО Данилов прокомментировал результаты украинских атак с использованием дронов и беспилотников.

«С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — опытнее, боевое слаживание — эффективнее, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики. Август стал особенно удачным для украинских охотников», — заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО украинский военно-промышленный комплекс будет расширять свои возможности для использования различных беспилотников, чтобы расширять «уровень и тяжесть российских потерь».

«Далее — расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели — это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения. Украинский ВПК, без сомнения, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание», — резюмировал Данилов.

14:41. Планы Путина о затяжной войне разрушатся, если прекратить судоходство кораблей РФ в Новороссийске — политексперт

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал в интервью Radio NV о смежных с военными последствиях атак дронами на российский флот.

«Если мы сейчас уничтожаем судоходство в Новороссийске, то планы на затяжную войну почему-то начинают разрушаться, потому что денег просто не будет», — говорит эксперт.

Он отмечает, что у России есть проблемы с транспортировкой, нефти и нефтепродуктов в частности.

«Вот как они могут завезти нефть в Индию, если нет этого нефтепровода? Это только, например, через Черное море. Потому что из-за Балтийского значительно дольше это везти. Поэтому уничтожение инфраструктуры, уничтожение порта Новороссийск — это огромный ущерб российской экономике. Поэтому планы на затяжную войну почему-то начнут рушиться», — говорит Загородний.

14:21. Черноморскому флоту РФ нужно задуматься, куда бежать — военный эксперт об атаках дронов

Андрей Крамаров, военный эксперт и офицер резерва ВСУ в эфире Radio NV отметил, что последние пораженные морские цели РФ свидетельствуют о чрезвычайно высокой эффективности работы украинских морских беспилотников.

«Мы можем выводить из строя корабли такого размера и такого уровня. Всему Черноморскому флоту РФ нужно задуматься, куда бы бежать», — отмечает эксперт.

13:59. В ГУР прокомментировали недавние атаки морских дронов на российский танкер и десантный корабль.

Официальный представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что российский флот больше не кажется неуязвимым, а российские корабли в акватории Черного моря больше не могут чувствовать себя в безопасности.

12:45. В РФ рассказали о повреждении танкера Сиг после атаки морского дрона. По данным российских телеграм-каналов, в судне образовалась «двухметровая пробоина».



10:28. В соцсетях появилась запись аудиоперехвата переговоров россиян с экипажем своего нефтяного танкера Сиг после удара дронов.

— Как вы уменьшили поступление воды?

— Ничего не уменьшали. Сколько прибыло, столько прибыло. Судно в балласте.

— Какие у вас планы? Вы остаетесь там на якоре?

— Ну, сами мы не можем перемещаться без буксира. Машина полностью затоплена. Руководство не знаю, что там будет решать. Нас куда-то на завод теперь надо.

09:31. Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал последние атаки надводными дронами на корабли РФ. Он отмечает, что любая «бавовна», происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно «логичным и эффективным шагом» в отношении российских оккупантов.

Малюк отметил, что такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.



09:23. Что известно о танкере SIG, атакованном в районе Крымского моста

По данным украинской стороны, один из крупнейших российских нефтяных танкеров Сиг транспортировал топливо для российских войск.

Построенное в 2014 году судно, способное перевозить почти 5 тысяч тонн топлива, пришло из Турции, и было пришвартовано неподалеку от Крымского моста.

В 2019 году Сиг попал под санкции США за поставки нефтепродуктов в Сирию для группировки российских войск, поддерживающих диктаторский режим Башара Асада.

На момент атаки морского беспилотника на его борту находились 11 членов экипажа, несколько из которых, как сообщается, получили ссадины от осколков разбитого стекла.



08:23. Источник NV в СБУ рассказал о проведении в районе Крымского моста совместной с ВМФ спецоперации по подрыву российского нефтяного танкера Сиг. Там заявили, что судно транспортировало топливо для войск РФ.

В СБУ рассказали, что для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила на борту.

В результате этого один из самых мощных нефтяных танкеров РФ начал тонуть в Керченском проливе.

«Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому „фейерверк“ было видно издалека», — рассказал NV собеседник в СБУ.

08:10. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, якобы в танкере Сиг образовалась «пробоина в результате атаки морского дрона».

У самого танкера, как утверждает кремлевская пропаганда, повреждено машинное отделение, насосный отсек и судовая надстройка.

Корпус судна получил пробоину, однако все еще остается на плаву, а экипаж пытается откачать воду.

04:10. Российские паблики опубликовали последствия взрыва на российском танкере Сиг.

03:10. В сети появилось аудио, вероятно, переговоров экипажа судна Сиг. Россияне говорят о полностью затопленном машинном отделе.

01:03. Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер Сиг.

4 августа

23:56. В районе Крымского моста прогремели мощные взрывы.