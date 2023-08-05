В районе Крымского моста прогремели взрывы: движение транспорта остановлено
Взрыв прогремел вблизи Крымского моста (Фото:Игаль Левин/Telegram)
В ночь на субботу, 5 августа, вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы.
Обновлено в 01:03: Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер SIG.
Сообщается, что оккупанты перекрыли движение транспорта по мосту. Подробности в данній момент неизвестны.
Также есть неподтвержденная информация, что взрыв произошел вблизи населенного пункта Яковенково.