В районе Крымского моста прогремели взрывы: движение транспорта остановлено 5 августа, 00:10 Взрыв прогремел вблизи Крымского моста (Фото:Игаль Левин/Telegram)

В ночь на субботу, 5 августа, вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 01:03: Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер SIG.



Попередньо уражено російський танкер SIG. pic.twitter.com/1w7bqMbRLi — monitor (@war_monitor_ua) August 4, 2023

Сообщается, что оккупанты перекрыли движение транспорта по мосту. Подробности в данній момент неизвестны.

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Также есть неподтвержденная информация, что взрыв произошел вблизи населенного пункта Яковенково.