В районе Крымского моста прогремели взрывы: движение транспорта остановлено

5 августа, 00:10
Поделиться:
Взрыв прогремел вблизи Крымского моста (Фото:Игаль Левин/Telegram)

Взрыв прогремел вблизи Крымского моста (Фото:Игаль Левин/Telegram)

В ночь на субботу, 5 августа, вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 01:03: Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер SIG.

Сообщается, что оккупанты перекрыли движение транспорта по мосту. Подробности в данній момент неизвестны.

Видео дня

Также есть неподтвержденная информация, что взрыв произошел вблизи населенного пункта Яковенково.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Крымский мост

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X