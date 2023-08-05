«Высокая эффективность украинских БПЛА». Черноморскому флоту РФ нужно задуматься, куда бежать — Крамаров об атаках дронов 5 августа, 14:21 NV Премиум БДК Оленегорский горняк в проливе Босфор на пути к Черному морю накануне вторжения РФ в Украину, февраль 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Что известно об этих спецоперациях и какие дроны применяют для уничтожения российского флота, в эфире Radio NV рассказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ.

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Андрей Крамаров военный эксперт, офицер резерва ВСУ

Нам нужно понимать, что украинская программа морских беспилотных аппаратов есть, она системная, и она уже приносит нам результат. После поражения Крымского моста у нас за двое суток две морские цели. Причем не просто цели, это очень большие, тяжелые корабли.

Этот танкер является одним из крупнейших в российском флоте, осуществлял поставки топлива для их группировки в Сирии. И плюс сейчас, после повреждения Крымского моста, начал использоваться для поддержки поставок горюче-смазочных материалов для российской группировки, которая находится на юге и в Крыму. Начали таскать топливо этим самым танкером. И сейчас эта логистика также оборвана.

Тяжелый десантный корабль, который подбили накануне, судя по тем фотографиям, которые я видел, восстановить в ближайшее время, даже, я бы сказал, в ближайшие годы россияне 100% еще не смогут.

