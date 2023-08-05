Что известно о российском танкере SIG, атакованном морскими дронами 5 августа, 13:12 Много фото этого танкера в Босфоре можно найти на твиттере известного турецкого шипспоттера Yörük Işık (Фото:twitter.com/YorukIsik/media)

Этот танкер наш очень старый знакомый

Справка по танкеру SIG (IMO 9735335), который был атакован морским дроном в ночь с 5 на 6 августа 2023 года к югу от Керченского пролива.

Этот танкер (наш очень старый знакомый), впервые был зафиксирован Мониторинговой группой BlackSeaNews как нарушитель крымских санкций 12 мая 2017 года — доставил из Новороссийска 6,5 тыс. тонн дизтоплива на Феодосийскую нефтебазу (в то время Керченского моста еще не было, и топливо в оккупированный Крым везли морем).

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Всего до введения в эксплуатацию Керченского моста (май 2018) нами зафиксирован как минимум 21 такой рейс.

Абсолютное большинство рейсов в Феодосию выполнялось с выключенным передатчиком АИС. Официально сообщал, что порт назначения — Порт Кавказ (РФ).

После этого регулярно возил бензин и дизтопливо с Феодосийской нефтебазы в сирийский порт Тартус (снабжение группировки войск РФ в Сирии, в том числе «сирийской эскадры» ВМФ РФ).

Из последнего рейса в Тартус вернулся 1 августа 2023 года в балласте (без груза) на рейдовую стоянку к югу от Керченского пролива в территориальном море Украины (морская граница Украины, часто называют «территориальные воды», корректное название — «территориальное море»). Последний рейс в Сирию начал 12 июля 2023 г.

Много фото этого танкера в Босфоре можно найти на твиттере известного турецкого шипспоттера Yörük Işık.

Обычно выключал АИС в Средиземном море на подходе к Кипру, в дальнейшем шел в Тартус с выключенным передатчиком АИС. Но неоднократно фиксировался в порту Тартус на военно-морской базе ВМФ РФ на фото из космоса.

То есть, это судно (его судовладелец), скорее всего, имеет длительный контракт с министерством обороны РФ на поставку нефтепродуктов для сирийской группировки войск РФ. Такие же перевозки постоянно осуществляет танкер «Язь» (YAZ, ИМО 9735323), принадлежащий тому же судовладельцу. Судовладелец и судно находятся под санкциями Украины и США.

Текст опубликован с разрешения автора

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