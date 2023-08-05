«Попытка навести порядок». Какую проблему начали решать Силы обороны Украины в Черном море — интервью с Жовтенко 5 августа, 17:42 NV Премиум Дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот из видео NV)

5 августа дроны атаковали российский танкер Сиг вблизи Крымского моста, а накануне — порт в Новороссийске, где был поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Как Силы обороны Украины пытаются навести порядок в Черном море, в интервью Radio NV рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

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— Российский танкер Сиг получил пробоину после атаки украинского дрона в Керченском проливе. Выглядит так, как будто это становится какой-то конкретной тактикой — целенаправленно подбивать российские корабли в Черном море.

— Да, безусловно, если мы говорим о вчерашнем инциденте с Оленегорским горняком, это большой десантный корабль, который россияне использовали (из-за проблем с Крымским мостом, которые тоже произошли не так давно) для того, чтобы пробовать компенсировать неспособность перебрасывать военные грузы через Крымский мост.

То есть этот корабль россияне планировали применять для того, чтобы обеспечить снабжение российской группировки в оккупированном россиянами Крыму в условиях, когда по Крымскому мосту они очень мало имели возможностей перебрасывать эти подкрепления, дополнительные ресурсы.

То, что произошло с Оленегорским горняком — это абсолютно логичная история, продолжение того, что происходит с Крымским мостом. И в целом это стратегически ложится в подход ВСУ в перерезании российской логистики — не только не давать россиянам перебрасывать подкрепления из Крыма на материковую часть Украины, на юг, но и не давать вообще россиянам перебрасывать в Крым дополнительный ресурс, который может потом быть использован для того, чтобы усиливать российскую группировку на территории материковой Украины.