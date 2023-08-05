«Попытка навести порядок». Какую проблему начали решать Силы обороны Украины в Черном море — интервью с Жовтенко

5 августа, 17:42
NV Премиум
Поделиться:
Дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот из видео NV)

Дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот из видео NV)

Автор: Власта Лазур

5 августа дроны атаковали российский танкер Сиг вблизи Крымского моста, а накануне — порт в Новороссийске, где был поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Как Силы обороны Украины пытаются навести порядок в Черном море, в интервью Radio NV рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

Видео дня

— Российский танкер Сиг получил пробоину после атаки украинского дрона в Керченском проливе. Выглядит так, как будто это становится какой-то конкретной тактикой — целенаправленно подбивать российские корабли в Черном море.

— Да, безусловно, если мы говорим о вчерашнем инциденте с Оленегорским горняком, это большой десантный корабль, который россияне использовали (из-за проблем с Крымским мостом, которые тоже произошли не так давно) для того, чтобы пробовать компенсировать неспособность перебрасывать военные грузы через Крымский мост.

Читайте также:

Судно находилось под санкциями США за поставки нефти в Сирию (Фото:marinetraffic.com) Снабжал топливом ВС РФ и был под санкциями США: что известно о танкере Сиг, атакованном в районе Крымского моста

То есть этот корабль россияне планировали применять для того, чтобы обеспечить снабжение российской группировки в оккупированном россиянами Крыму в условиях, когда по Крымскому мосту они очень мало имели возможностей перебрасывать эти подкрепления, дополнительные ресурсы.

То, что произошло с Оленегорским горняком — это абсолютно логичная история, продолжение того, что происходит с Крымским мостом. И в целом это стратегически ложится в подход ВСУ в перерезании российской логистики — не только не давать россиянам перебрасывать подкрепления из Крыма на материковую часть Украины, на юг, но и не давать вообще россиянам перебрасывать в Крым дополнительный ресурс, который может потом быть использован для того, чтобы усиливать российскую группировку на территории материковой Украины.

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Черное море Нефть Танкер Российская нефть Дроны Радио NV Война России против Украины Оленегорский горняк Новороссийск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X