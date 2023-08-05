Украинцы троллят россиян, шокированных дерзостью атак морских дронов на их флот — обзор 5 августа, 16:26 Кто бы ни стоял за этими атаками, свое дело они знают (Фото:NV)

Надводные дроны-камикадзе продолжают кошмарить российский флот, будь то военные корабли, или судна, задействованные в снабжении оккупационных войск РФ.

Накануне, 4 августа, ударный морской беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.

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Кроме того, уже в ночь на субботу, 5 августа, в районе Крымского моста был атакован один из ее самых мощных российских нефтяных танкеров Сиг.

Как рассказал в комментарии NV источник в Службе безопасности Украины, для этого был использован надводный беспилотник с 450 кг тротила на борту.

Фото: Скриншот/Twitter

Более того, атаковавший танкер дрон оказался не единственным, из-за чего оккупантам пришлось ограничить движения яликов в севастопольской морской зоне, и провести эвакуацию отдыхающих с пляжей в районе Балаклавы.

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на это волной шуток и мемов.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Россиянам, тем временем, не до смеха.

Все более частые атаки морских беспилотников на их корабли и подконтрольные РФ порты наконец-то открыли им глаза на неспособность кремлевского режима защитить не то что временно оккупированные украинские территории, морскую инфраструктуру и свои торговые пути в акватории Черного моря, но и даже собственный флот.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter