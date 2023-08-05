«Логичный и эффективный шаг». Глава СБУ Малюк прокомментировал атаки надводными дронами на корабли РФ

5 августа, 09:31
Поделиться:
Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал атаки надводными дронами на корабли РФ, отметив, что любая «бавовна», что происходит с кораблями или Крымским мостом, является абсолютно «логичным и эффективным шагом» в отношении российских оккупантов.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

По словам Малюка, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.

Читайте также:

Большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:Netelo/Unsplash) «Самое большое повреждение после крейсера Москва». Британская разведка оценила роль Оленегорского горняка в войне РФ против Украины

«Поэтому, если россияне хотят, чтобы „бавовна“ прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне», — отметил глава СБУ.

Видео дня

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что атаки на российский флот будут продолжаться, пока РФ представляет угрозу для Украины.

Поражение российских кораблей — что известно

В ночь на субботу, 5 августа, в районе Крымского моста была проведена спецоперация по подрыву крупного российского нефтяного танкера SIG, который транспортировал топливо для войск РФ.

Как сообщают источники NV в СБУ, спецоперация проходила уже по «классическому сценарию». Для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила на борту.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Читайте также:

Большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:Netelo/Unsplash) Почти 50 лет в составе флота РФ. Что известно о десантном корабле Оленегорский горняк, подбитом украинским дроном в бухте Новороссийска

Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять боевые задачи, сообщил собеседник. По его словам, спецоперация проводилась совместно с ВМС.

Утром 1 августа в минобороны России пожаловались, что в оккупированном Крыму российские патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков подверглись атаке «тремя морскими безэкипажными катерами», которые, как утверждают россияне, «были уничтожены».

Через несколько часов минобороны страны-агрессора распространило фейк об атаке на корабли в Черном море, но теперь не военные, а якобы гражданские, которые шли в пролив Босфор.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не атаковала и не будет атаковать гражданские объекты.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Танкер Черноморский флот РФ Война России против Украины спецоперация Василий Малюк Оленегорский горняк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X