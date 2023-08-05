«Логичный и эффективный шаг». Глава СБУ Малюк прокомментировал атаки надводными дронами на корабли РФ
Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал атаки надводными дронами на корабли РФ, отметив, что любая «бавовна», что происходит с кораблями или Крымским мостом, является абсолютно «логичным и эффективным шагом» в отношении российских оккупантов.
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
По словам Малюка, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.
«Поэтому, если россияне хотят, чтобы „бавовна“ прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне», — отметил глава СБУ.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что атаки на российский флот будут продолжаться, пока РФ представляет угрозу для Украины.
Поражение российских кораблей — что известно
В ночь на субботу, 5 августа, в районе Крымского моста была проведена спецоперация по подрыву крупного российского нефтяного танкера SIG, который транспортировал топливо для войск РФ.
Как сообщают источники NV в СБУ, спецоперация проходила уже по «классическому сценарию». Для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила на борту.
4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.
Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.
В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять боевые задачи, сообщил собеседник. По его словам, спецоперация проводилась совместно с ВМС.
Утром 1 августа в минобороны России пожаловались, что в оккупированном Крыму российские патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков подверглись атаке «тремя морскими безэкипажными катерами», которые, как утверждают россияне, «были уничтожены».
Через несколько часов минобороны страны-агрессора распространило фейк об атаке на корабли в Черном море, но теперь не военные, а якобы гражданские, которые шли в пролив Босфор.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не атаковала и не будет атаковать гражданские объекты.