«Самое большое повреждение после крейсера Москва». Британская разведка оценила роль Оленегорского горняка в войне РФ против Украины 5 августа, 09:02 Большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:Netelo/Unsplash)

Российский десантный корабль Оленегорский горняк является крупнейшим российским военно-морским судном, серьезно поврежденным или уничтоженным после затопления крейсера Москва 13 апреля 2022 года.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 5 августа.

По данным отчета, это «существенный удар» по Черноморскому флоту РФ, большинство подразделений которого ранее передислоцировали в Новороссийск из-за высокой угрозы ударов по Севастополю.

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Разведчики отмечают, что изображения судна, наклоненного под углом 30−40 градусов, свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, а усилия экипажа по ликвидации повреждений были неэффективными.

Сообщается, что судно усиливало Черноморский флот РФ после вторжения России в Украину и часто перевозило военные и гражданские грузы из России в оккупированный Крым, когда Керченский мост был поврежден.

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль страны-агрессора Оленегорский горняк.

Ранее NV со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщал, что российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила. По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять боевые задачи, сообщил собеседник.