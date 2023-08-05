В ГУР прокомментировали атаки морских дронов на российский танкер и БДК 5 августа, 13:59 В ГУР отметили, что флот РФ больше не может чувствовать себя в безопасности (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российские корабли в акватории черного моря больше не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом в субботу, 5 августа, на фоне все новых атак морских ударных беспилотников на суда и порты оккупантов заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов.

«Идут мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения рашистов в Украину. То, что они думали, будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях», — заявил он в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Юсова, после атак на большой десантный корабль Оленьогорский горняк в Новороссийске и один из самых больших нефтяных танкеров РФ Сиг в районе Крымского моста, «российский флот уже не кажется таким неуязвимым».

Он также добавил, что степень повреждений БДК столь существенна, что восстановить его у россиян уже вряд ли получится.

«Конструкция производилась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительны. И, конечно, в ближайшее время этого „Оленегорского горняка“ мы не увидим», — отметил украинский разведчик.

Ранее дрон-камикадзе атаковал в Керченском проливе российский нефтяной танкер Сиг, который снабжал топливом военную группировку захватчиков в Украине.

Как рассказал в комментарии NV источник в Службе безопасности Украины, для этого был использован надводный беспилотник с 450 кг тротила на борту.



Кроме того, накануне, 4 августа, ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю Оленегорский горняк у порта Новороссийск в Краснодарском крае.