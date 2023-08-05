Повреждение танкера Сиг: в РФ заявили об образовании пробоины в результате атаки морского дрона 5 августа, 08:10 Поврежден российский танкер Сиг (Фото:Baza/Telegram)

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что в танкере Сиг, о повреждении которого сообщалось ночью, образовалась «пробоина в результате атаки морского дрона».

Об этом Росморречфлот написал в Telegram.

Отмечается, что пробоина образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

Кому именно принадлежал морской дрон, который атаковал танкер, в сообщении не уточняется.

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Росморречфлот также отмечает, что перед атакой на танкер он находился на южном подходе к Керченскому проливу. Утверждается, что якобы сейчас судно остается на плаву.

Также отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, экипаж проводил «борьбу с поступлением забортной воды», которое якобы уже прекращено.

«По состоянию на 04:00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установка пластыря», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу, 5 августа, вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы.

Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер Сиг, впоследствии российские паблики опубликовали последствия взрыва.

Движение по мосту оккупанты перекрыли.