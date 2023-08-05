Повреждение танкера Сиг: в РФ заявили об образовании пробоины в результате атаки морского дрона
Поврежден российский танкер Сиг (Фото:Baza/Telegram)
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что в танкере Сиг, о повреждении которого сообщалось ночью, образовалась «пробоина в результате атаки морского дрона».
Об этом Росморречфлот написал в Telegram.
Отмечается, что пробоина образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.
Кому именно принадлежал морской дрон, который атаковал танкер, в сообщении не уточняется.
Росморречфлот также отмечает, что перед атакой на танкер он находился на южном подходе к Керченскому проливу. Утверждается, что якобы сейчас судно остается на плаву.
Также отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, экипаж проводил «борьбу с поступлением забортной воды», которое якобы уже прекращено.
«По состоянию на 04:00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установка пластыря», — говорится в сообщении.
В ночь на субботу, 5 августа, вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы.
Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер Сиг, впоследствии российские паблики опубликовали последствия взрыва.
Движение по мосту оккупанты перекрыли.