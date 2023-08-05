«Денег просто не будет». Планы Путина о затяжной войне разрушатся, если прекратить судоходство кораблей РФ в Новороссийске — политэксперт 5 августа, 14:41 NV Премиум Подбитый русский корабль Оленегорский горняк (Фото:t.me/ssternenko)

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал в интервью Radio NV о смежных с военными последствиях атак дронами на российский флот.

— Танкер SIG атаковал этой ночью морской дрон вблизи Керченского моста. Вчера Оленегорский горняк сильно накренился под Новороссийском. Это не только о войне, а и о политике, и об экономике. Объясните, пожалуйста, что эти атаки для России сейчас означают?

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— Для России это очень плохие новости. Речь идет прежде всего о порте Новороссийск, через который идет примерно 40% экспорта российской нефти, зерна и импорта в том числе.

И Новороссийск — это один из портов Российской Федерации, который не замерзает. И поэтому, если Украине удастся остановить товарооборот через этот порт, это приведет к огромным потерям российской экономики.

И не стоит забывать, что если это может произойти, например, в порту Новороссийска, то кто сказал, что это не может произойти, например, на Балтийском море. Потому что для Украины это все является легитимными целями.