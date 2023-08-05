Снабжал топливом ВС РФ и был под санкциями США: что известно о танкере SIG, атакованном в районе Крымского моста

5 августа, 09:23
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Судно находилось под санкциями США за поставки нефти в Сирию (Фото:marinetraffic.com)

Судно находилось под санкциями США за поставки нефти в Сирию (Фото:marinetraffic.com)

Согласно данным украинской стороны, один из самых крупных российских нефтяных танкеров SIG, атакованный надводным дроном-камикадзе в Керченском проливе, транспортировал топливо для российских войск.

Построенное в 2014 году судно, способное перевозить почти 5 тысяч тонн горючего, пришло из Турции, и было пришвартовано неподалеку от Крымского моста.

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В 2019 году SIG попал под санкции США за поставку нефтепродуктов в Сирию для группировки российских войск, поддерживающих диктаторский режим Башара Асада. На то время танкер принадлежал судоходной компании Транспетрочарт.

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На момент атаки морского беспилотника на его борту находились 11 членов экипажа, несколько из которых, как сообщается, получили ссадины от осколков разбившегося стекла.

У самого танкера, как утверждает кремлевская пропаганда, повреждено машинное отделение, насосный отсек и судовая надстройка.

Кроме того, корпус судна получил пробоину, однако все еще остается на плаву, а экипаж пытается откачать воду.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Санкции США Танкер Дроны Керченский пролив Крымский мост Война России против Украины

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