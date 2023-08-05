«Август стал особенно удачным». Данилов прокомментировал результаты украинских атак с использованием дронов и беспилотников 5 августа, 16:04 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский ВПК будет продолжать наращивать возможности ударных беспилотников и морских дронов для нанесения большего вреда для российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинские беспилотники и морские дроны будут продолжать показывать лучшие результаты, а ВПК будет расширять свои возможности для нанесения больших потерь для российских оккупантов.

Об этом он написал в своем Twitter.

«С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — опытнее, боевое слаживание — эффективнее, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики. Август стал особенно удачным для украинских охотников», — заявил Данилов

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По мнению секретаря СНБО украинский военно-промышленный комплекс будет расширять свои возможности для использования различных беспилотников, чтобы расширять «уровень и тяжесть российских потерь».

«Далее — расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели — это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения. Украинский ВПК, без сомнения, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание», — резюмировал Данилов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

В ночь на 4 июля два неизвестных морских дрона атаковали порт города Новороссийск Краснодарского края страны-агрессора РФ. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб, а повреждения могут надолго вывести корабль из строя.

Ночью в субботу, 5 июля, в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.