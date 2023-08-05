Источник NV в СБУ рассказал о подрыве в районе Крымского моста танкера РФ, транспортировавшего топливо для российских войск — видео 5 августа, 08:23 В операции был использован надводный дрон со взрывчаткой (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

В ночь на субботу, 5 августа, в районе Крымского моста была проведена спецоперация по подрыву крупного российского нефтяного танкера SIG, транспортировавшего топливо для войск РФ.

Как сообщают источники NV в Службе безопасности Украины, она проходила уже по «классическому сценарию». Для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила на борту.

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В результате атаки один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) теперь терпит крушение в Керченском заливе.

«Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому „фейерверк“ был виден издалека», — рассказал собеседник.

Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС, отмечает источник и подчеркивает, что она проходила именно в территориальных водах Украины.

Напомним, что накануне атаке дронов-камикадзе в порту Новороссийск в Краснодарском крае подвергся большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк.

В результате взрыва судно получило серьезные повреждения, из-за чего его отсеки начало затапливать.

В итоге сильно накренившийся на левый борт БДК отбуксировали в порт.