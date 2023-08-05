«Двухметровая пробоина». В РФ рассказали о повреждениях танкера SIG после атаки морского дрона в районе Крымского моста 5 августа, 12:45 Машинное отделение судна затопило водой (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Согласно данным российской стороны, в результате атаки надводного дрона-камикадзе в районе Крымского моста российский нефтяной танкер SIG получил «двухметровую пробоину».

Об этом сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, публикуя фото с затопленным машинным отделением судна.

Фото: t.me/bazabazon

«После атаки беспилотника на правом борту Сига на расстоянии около 20 сантиметров над уровнем воды образовалась пробоина размером 2×1 метра. Ранее Росморречфлот заявил, что 4 августа в 23:20 „Сиг“, находясь на южном подходе к Керченскому проливу, получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта», — говорится в сообщении.

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Сейчас экипаж судна борется за его живучесть с помощью бонового заграждения вокруг пробоины.

Сам танкер из-за повреждений полностью потерял ход и находится на дрейфе в ожидании буксира.

Члены экипажа при этом отделались ссадинами от разбитого в результате взрыва стекла.

Как рассказал в комментарии NV источник в Службе безопасности Украины, для атаки на SIG был использован надводный беспилотник с 450 кг тротила на борту.

