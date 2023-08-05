Атака на танкер Сиг. Зеленский поблагодарил СБУ и ВМС за «приучение России к потерям» 5 августа, 21:02 Дрон атаковал российский танкер Сиг (Фото:Скриншот из видео NV)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 5 августа, поблагодарил СБУ, Военно-морские силы и всех защитников Украины, которые приучают страну-агрессора Россию к потерям.

Глава государства намекнул, что достижения украинской оборонной промышленности «все видят», и это «справедливые и правильные» результаты, которые показывают государству-террористу, «что такое агрессия».

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«Показывают не по телевизору, а именно там, откуда война пришла в Украину, в регион, в мир. Тот, кто несет другим проблемы, пусть сам чувствует, что такое проблемы. И я благодарю СБУ, наши ВМС и каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям», — подчеркнул Зеленский.

Атака на танкер Сиг — что известно

Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.

Источник NV в СБУ утром 5 августа подтвердил причастность спецслужбы к операции: там заявили, что судно атаковал их дрон с 450 килограммами тротила.

4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк у порта Новороссийск в Краснодарском крае.

