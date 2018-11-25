В ЕС официально заявили о неправомерности действий РФ на Азове

В Европейской службе внешних связей заявили, что Россия усиливает напряжение в Азовском море и Керченском проливе.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призовет всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно дестабилизировать сложившуюся ситуацию", - сообщается в заявлении.

В ЕС также отметили, что события в Азовском море являются демонстрацией того, что напряженность будет только возрастать, если РФ не будет принимать во внимание основные правила международного сотрудничества.

"Строительство Керченского моста проходило без согласия Украины и представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит эскалацию конфликта", - резюмировали в службе внешних связей.

В пресс-службе подчеркнули, что ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

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