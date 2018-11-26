26 ноября 2018, понедельник

Подняли по тревоге: все корабли ВМС выходят в море

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Россия ведет агрессивную войну в Азове
милитаристский портал/Twitter

Россия ведет агрессивную войну в Азове

В результате акта военной агрессии России в районе Керченского пролива весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина подняла по тревоге военную прокуратуру Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил.

ВМС Украины заявили, что в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ шесть украинских моряков получили ранения, два корабля захвачено, один корабль - заблокирован.

Секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что действия России квалифицируются как акт военной агрессии.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

 

 

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