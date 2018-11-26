Порошенко поддержал введение военного положения

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и вынести его на рассмотрение Совета национальной безопасности обороны и обратиться в Верховную Раду.
Об этом он объявил на заседании СНБО.
"Как Президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, согласно Конституции, поддерживаю решение Военного кабинета вынести на СНБО вопрос о введении военного положения и обращения к ВР, относительно рассмотрения соответствующего решения на внеочередном заседании", - сказал Порошенко.
Порошенко также призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР, чтобы в закрытом режиме оговорить проект решения и немедленного его принять".
По словам президента, решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Он отметил, что участники ООС, которые находятся в резерве, "пакуют рюкзаки и готовы защищать государство".
Получили сотни звонков от участников ОСС, которые находятся в резерве, что они пакуют рюкзаки и готовы защищать государство. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой черги.Маемо в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство- Петр Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
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