26 ноября 2018, понедельник

Порошенко поддержал введение военного положения

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Петр Поршенко
Фото: Пресс-служба АП

Петр Поршенко

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и вынести его на рассмотрение Совета национальной безопасности обороны и обратиться в Верховную Раду.

Об этом он объявил на заседании СНБО.

"Как Президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, согласно Конституции, поддерживаю решение Военного кабинета вынести на СНБО вопрос о введении военного положения и обращения к ВР, относительно рассмотрения соответствующего решения на внеочередном заседании", - сказал Порошенко.

Порошенко также призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР, чтобы в закрытом режиме оговорить проект решения и немедленного его принять".

По словам президента, решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Он отметил, что участники ООС, которые находятся в резерве, "пакуют рюкзаки и готовы защищать государство".

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

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