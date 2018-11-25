Украина подняла по тревоге военную прокуратуру, ГПУ зарегистрировала факт ведения агрессивной войны Россией - Луценко

Украина подняла по тревоге военную прокуратуру Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины открыли уголовное производство и проводят неотложные следственные действия по акту ведение агрессивной войны Российской Федерацией (ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

"Проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира "Яны Капу" и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства", - сообщила Сарган, ссылаясь на заявление генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

Ранее сообщалось, что на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля Военно-морских сил Украины.