Шины, дымовые шашки, пожарные и полиция: что происходит под российским посольством в Киеве

У посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины, они палят шины.

Об этом сообщает Lb.

В результате поднялся дым и приехали бригады пожарных машин.

Затем активисты начали пускать дымовые шашки.

Сотрудники Национальной гвардии Украины подвезли на место происшествия щиты.

На месте также работает полиция.

Постепенно количество людей увеличивается.

More and more people are coming #RussiaAttacksUkraine #AzovSea #Ukraine Photo: @IDemokrator pic.twitter.com/tZIO5w6b2q