Шины, дымовые шашки, пожарные и полиция: что происходит под российским посольством в Киеве

У российского посольства в Киеве активисты палят шины и бросают дымовые шашки

У посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины, они палят шины.

Об этом сообщает Lb.

В результате поднялся дым и приехали бригады пожарных машин.

Затем активисты начали пускать дымовые шашки.

Сотрудники Национальной гвардии Украины подвезли на место происшествия щиты.

На месте также работает полиция.

Постепенно количество людей увеличивается.

Ранее сообщалось, что Союз ветеранов АТО Шевченковского района собирается на акцию протеста под посольством Российской Федерации в Киеве.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

Отметим, что посольство России в Киеве не функционирует уже несколько лет. После победы Революции достоинства МИД РФ отозвало российского посла Михаила Зурабова.