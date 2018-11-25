"Новый уровень агрессии". Климкин прокомментировал захват Россией украинских кораблей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом РФ "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии", передает Укринформ.
"Я нахожусь в постоянном контакте с представителями НАТО и ЕС. То что происходит сейчас - совершенно новый уровень провокаций и агрессии. Это нарушает все принципы международного права. Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это ", - подчеркнул Климкин.
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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Вечером 25 ноября спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.
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