СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток

СНБО единогласно предложил президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

По словам Порошенко, Верховная рада в понедельник, 26 ноября, соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения. Порошенко также отметил, что все соответствующие консультации со спикером парламента Андреем Парубием уже проведены.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан", - добавил Порошенко.

Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.