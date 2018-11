Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море

Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море в понедельник, 26 ноября, в 18:00 по Киеву (11:00 в Нью-Йорке), сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в Twitter.

К своей записи постпред США в ООН прикрепила твит международного корреспондента The Daily Signal Нолана Петерсона.

"Это самый опасный момент, который я видел в Украине за последние годы. Сегодня вечером, война, которую многие люди в Америке могут себе представить только благодаря голливудским фильмам, балансирует на тонкой грани бритвы, превращаясь в реальность. Сегодня вечером в Украине мы ложимся спать, не зная, что принесет завтра", - говорится в сообщении Петерсона.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn