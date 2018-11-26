Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание в связи с действиями РФ в Азовском море

Заседание должно состояться в 18:00 по Киевскому времени

Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море в понедельник, 26 ноября, в 18:00 по Киеву (11:00 в Нью-Йорке), сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в Twitter.

К своей записи постпред США в ООН прикрепила твит международного корреспондента The Daily Signal Нолана Петерсона.

"Это самый опасный момент, который я видел в Украине за последние годы. Сегодня вечером, война, которую многие люди в Америке могут себе представить только благодаря голливудским фильмам, балансирует на тонкой грани бритвы, превращаясь в реальность. Сегодня вечером в Украине мы ложимся спать, не зная, что принесет завтра", - говорится в сообщении Петерсона.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn 26 ноября 2018 г.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.