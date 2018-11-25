Порошенко созвал военный кабинет по ситуации на Азове

Из-за чрезвычайных событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter.

Через чрезвычайные события на Азове Президент созвал военный кабинет. - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

Ранее сообщалось, что на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля Военно-морских сил Украины.