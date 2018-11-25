Порошенко созвал военный кабинет по ситуации на Азове

Из-за чрезвычайных событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter.
Через чрезвычайные события на Азове Президент созвал военный кабинет.- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
Ранее сообщалось, что на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля Военно-морских сил Украины.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования